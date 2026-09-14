Ai microfoni di Skysport Dario Baccin ha parlato per la prima volta da direttore sportivo dell'Inter. «Le emozioni provate con partite subito importanti come quelle contro Real e Napoli? Quando sei all'Inter giocare contro grandi club è normale. Le emozioni dei primi giorni sono stati particolari poi siamo tornati alla quotidianità e ho vissuto giorni non proprio diversi rispetto a quelli che vivevo prima dell'incarico nuovo».

Sky

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-Che gara vi aspettate?

-I rinnovi sono una priorità? C'è ottimismo?

-Che tipo di dirigente pensi di essere?

-Cosa ti ha chiesto la proprietà? Romano attenzionato: si cercano più italiani?

Ci aspettiamo una ftrande partita e di ottenere i tre punti, obiettivo di giornata. comfemra re lo spirutii du Madrid vogliamo giocare con coraggio e qualità speriamo in un epìilogo diverso, ma i ragazzi sono pronti ad una grande partita.Abbiamo iniziato diversi colloqui, colloqui sereni. Approfondiremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, quando ci saranno novità concrete vi diremo. Vogliamo affrontare le cose con calma e siamo tutti contenti, noi dei giocatori e loro di far parte di un grande club. Aspettiamo di fare delle cose giuste e poi vi diremo.Ho avuto modo di poter studiare e lavorare in diverse aree nei club in cui sono stato. Ho avuto diversi maestri e ho preso tanto da tutti. Non perderò le mie caratterisriche principali: impegno, dedizione e passione e farò quello che ho fatto fino ad oggi.Naturale per me ringraziare società e presidente. C'è un lavoro di monitoraggio nel quotidiano, prematuro fare nomi. Siamo attenti a tutti i nomi in Italia e all'estero. Negli ultimi 10 anni lo zoccolo duro ci ha caratterizzato e dato un'identità precisa. E l'idea è di continuare. Mi hanno chiesto di fare quello che so e quindi di lavorare in maniera serena e di provare a tenere questa squadra ai livelli alti a cui siamo stati abituati fino ad oggi.

(Fonte: SS24)