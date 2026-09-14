Hakan Calhanoglu non sarà neanche in panchina per Inter-Udinese. Il centrocampista turco ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione di Chivu.

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"Hakan Calhanoglu non sarà disposizione di Cristian Chivu per la gara di questa sera contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori da valutare nei prossimi giorni", l'annuncio dell'Inter che informa sulle condizioni fisiche di Calhanoglu.

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Calhanoglu sarà sostituito contro l'Udinese da Piotr Zielinski, con Barella e Mkhitaryan confermati dal 1' a centrocampo. Panchina per Stankovic, Jones e Sucic.