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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante Francesco Baiano ha rilasciato queste dichiarazioni su Pio Esposito, atteso dalla stagione della conferma all'Inter:

Sky

Per Pio Esposito ti aspetti qualche presenza in più con l'Inter?

Getty Images

"Mi aspetto che possa essere non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite dal primo minuto. Poi bisognerà vedere anche il rendimento di Thuram. Mi aspetto comunque che Pio Esposito possa giocare anche partite importanti. Rispetto a quando era con lo Spezia è cambiato molto comunque, perché prima magari sfoderava molti più colpi, mentre l'anno scorso è dovuto entrare in punta di piedi. Ora dovrà tornare ad osare".

(Fonte: TMW Radio)