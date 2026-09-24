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Intervistato dal Messaggero, Abel Balbo, ex attaccante della Roma, si è espresso così sulle possibilità dei giallorossi di contrastare l'Inter nella lotta scudetto:

Gasperini e Lautaro si erano salutati anche prima del fischio d'inizio (Getty Images)

La Roma è da scudetto?

È una Roma bellissima da vedere che diverte e ottiene risultati. Fa piacere andare allo stadio a vederla e penso che farà un campionato straordinario. Sono felice come tutti i tifosi giallorossi. L’Inter è ancora superiore perché ha una rosa più completa ma la Roma è l’unica che può competere per lo scudetto. Non si sa mai, la stagione è lunga, ci sono le coppe e anche i nerazzurri possono commettere errori, l’importante è approfittarne nel momento giusto. Perché non crederci? Non sempre i più forti vincono. Serve anche un po’ di fortuna».

(Fonte: Messaggero)