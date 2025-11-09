Roma, Baldanzi: “Nessuno ci vieta di sognare. Se siamo primi…”

A Sky, dopo la vittoria della Romacontro l'Udinese, Tommaso Baldanzi ha detto la sua anche sul campionato e sul primo posto conquistato quest'oggi anche grazie alla sconfitta del Napoli. «Per Gasperini tutto devono saper fare tutto. Tutti ci possiamo adattare, ma siamo felicie perché era importante vincere all'Olimpico, era tanto che non vincevamo. Ci prendiamo questi tre punti, siamo contenti. Primi in classifica? Non ci avrei creduto se me l'avessero detto, ma per arrivare primi in classifica prima di questa sosta bisogna aver lavorato bene, ma non conta niente, dobbiamo lavorare bene e forte e sperare di restare lassù», ha detto.