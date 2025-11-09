Roma, Baldanzi: “Nessuno ci vieta di sognare. Se siamo primi…”

A Sky, dopo la vittoria della Romacontro l'Udinese, Tommaso Baldanzi ha detto la sua anche sul campionato e sul primo posto conquistato quest'oggi anche grazie alla sconfitta del Napoli. «Per Gasperini tutto devono saper fare tutto. Tutti ci possiamo adattare, ma siamo felicie perché era importante vincere all'Olimpico, era tanto che non vincevamo. Ci prendiamo questi tre punti, siamo contenti. Primi in classifica? Non ci avrei creduto se me l'avessero detto, ma per arrivare primi in classifica prima di questa sosta bisogna aver lavorato bene, ma non conta niente, dobbiamo lavorare bene e forte e sperare di restare lassù», ha detto.
Le parole del giocatore giallorosso sulla sfida per lo scudetto dopo la vittoria per due a zero contro l'Udinese
-Sembra un campionato in cui tutte hanno problemi o limiti, voi tutto sommato se continuano a non prendere gol e continuate a crescere gli obiettivi possono essere diversi...
Non lo so, sicuramente i campionati sono lunghi. Ci sono tantissime squadre forti e nessuno ci vieta di sognare, possiamo continuare a fare bene, vincere quante più partite possibili e ci crederemo.
-Come ti senti fisicamente e quanto lavorate in settimana?
Sto bene a livello fisico, giocando spesso lavoriamo tanto dopo le gare. Mi sento molto bene. C'è tanta concorrenza alla Roma, in una grande squadra è normale ma quando abbiamo deciso di rimanere ho deciso anche di dare il massimo fino a quando sarò chiamato in causa.
(Fonte: SS24)
