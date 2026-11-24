Vigilia di Inter-Stoccarda, è il momento delle parole dei protagonisti in casa nerazzurra. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, parla in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

Come stanno gli attaccanti?“Per noi è un’altra occasione in Champions League, partiamo da questo. E’ la quinta partita, sappiamo tutti la realtà della classifica in questo momento, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che dovremo affrontare domani, aggressiva, intensa, forte. Sappiamo il nostro valore, dobbiamo essere pronti a fare del nostro meglio. Lautaro, Pio Esposito e Thuram sono tutti a disposizione, vedremo domani le scelte che faremo”.

Come si fa a restare compatti per tutta la partita?"L’Inter non può essere giudicata solo per uno spezzone non fatto bene, lo ha fatto vedere negli ultimi anni e in questa stagione. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato negli ultimi minuti a Bergamo, ma serve un po’ più di equilibrio nelle analisi. Noi abbiamo parlato di cosa è accaduto e abbiamo tratto conclusioni, cercheremo di limare determinati difetti. Oggi però dobbiamo accumulare energie per la partita di domani”.

Qual è la natura degli ultimi 10' di Bergamo?"Abbiamo l'obbligo di essere la nostra miglior versione, per il resto è banale parlare di vittorie, sconfitte o pareggi. Siamo consapevoli di quanto di buono sia stato fatto in questi anni, per quanto la società ha lavorato per creare un'Inter degna di questo nome anche in campo internazionale. E' stato fatto nella maniera giusta e importante. Siamo consapevole delle cose che funzionano o non funzionano. La parte negativa fa i titoli, attira più attenzione dal punto di vista mediatico, ma noi dobbiamo essere più lucidi nel capire che bisogna limare determinate cose che ci permettono di dare continuità prima di tutto in una partita, per 95 o 100', e poi in una stagione intera da settembre a maggio".

La fase difensiva è la cosa che non sta funzionando. Avete trovato la soluzione o la radice del problema?“Tornati a vecchi vizi no, la squadra non si è fatta riprendere. Possiamo analizzare cosa non è andato, lo abbiamo fatto, ma negli anni la squadra ha tirato fuori anche carattere, altrimenti non avrebbe ottenuto questi risultati. Non è giusto parlare solo degli ultimi 10’. Qualche calo di concentrazione c’è stato, i ragazzi devono fare sempre le stesse pressioni, con lo stesso atteggiamento. A Bergamo, parlando sempre di quella partita, abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10’ potevamo e dovevamo fare meglio”.

Giudizio sui singoli?"A me piace parlare di collettivo, non dei singoli nomi. Anche su una pressione fatta male diventa una questione individuale, ma abbiamo l’obbligo di difendere da collettivo. Non è giusto parlare di un singolo, il calcio è un gioco di squadra. Tutti dobbiamo fare le cose giuste con o senza palla”.

Può essere un nuovo acquisto Stones?"Sta meglio, sarà convocato domani".

Zielinski?"Non sarà a disposizione domani".

Sucic è l’uomo più pronto per giocare al posto di Calhanoglu?“La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra, è la mia premura nella preparazione alla partita. I ragazzi devono sentirsi a proprio agio nel fare determinate cose. Certe improvvisazioni non possiamo farle e non dobbiamo farle. Abbiamo cinque centrocampisti, le scelte le vedrete domani”.

Ti aspetti mercato a gennaio?“Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizione per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori perché li reputo i migliori al mondo. E’ inutile parlare di situazioni o cose che potrebbero avvenire nel futuro, non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi. I giocatori sono forti, bravi e negli ultimi anni si sono presi palcoscenici importanti. Non ci lamentiamo, ci prendiamo quello che abbiamo, consapevoli del fatto che dobbiamo essere sempre la miglior versione nostra".