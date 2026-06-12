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Bastianelli: “Milan? Mi aspetto novità prossima settimana. Momento delicato ma…”
Intervistato da TMW, Patrick Bastianelli, noto agente, ha fatto alcune considerazioni sul momento difficile del Milan, alle prese con una profonda ricostruzione dopo la mancata qualificazione alla Champions League:
"Il Milan ha fatto una scelta molto forte ed è in un momento delicato e molto importante perché quando una proprietà cambia contemporaneamente figure centrali come amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, non sta facendo un semplice aggiustamento ma deve costruire un nuovo progetto sportivo. Mi aspetto novità la prossima settimana anche perché poi avranno bisogno di tempo per programmare la nuova stagione sportiva".
"Credo che andranno su profili internazionali sia per quello che riguarda il direttore sportivo che l’allenatore. Il Milan comunque resta il Milan. Ha una proprietà forte, una storia enorme, un brand mondiale, un fascino che per un calciatore conta ancora tantissimo e sono convinto che nei prossimi anni raggiungerà traguardi importanti".
(Fonte: TMW)
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