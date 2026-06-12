"Il Milan ha fatto una scelta molto forte ed è in un momento delicato e molto importante perché quando una proprietà cambia contemporaneamente figure centrali come amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore, non sta facendo un semplice aggiustamento ma deve costruire un nuovo progetto sportivo. Mi aspetto novità la prossima settimana anche perché poi avranno bisogno di tempo per programmare la nuova stagione sportiva".