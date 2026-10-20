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Ai microfoni di Inter TV, Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk:

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"La partita di domani non è importante, ma fondamentale. Uscire dalla terza partita con un punto o zero comprometterebbe il nostro cammino in Champions e l'obiettivo di entrare nelle prime otto. Quindi, servono assolutamente i tre punti".

"Sappiamo che la nostra rosa è profonda, con giocatori forti che possono sempre giocare. Ci sarà da limitare i nostri errori personali, perché in Champions è sempre diverso".

(Fonte: Inter TV)