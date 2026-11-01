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Djed Spence, esterno dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di CBS la sconfitta nel derby contro il Milan: "C'è un po' di delusione. Abbiamo subito qualche gol nelle fasi iniziali e sì, ho la sensazione che oggi avremmo potuto mostrare un po' più di spirito combattivo. Ovviamente, è una partita importante per noi, per il club e per i tifosi: per questo credo che oggi ci sarebbe servita un po' più di grinta. Non saprei bene cosa salvare di questa partita: cedo che la cosa migliore sia lasciarsela alle spalle e pensare subito alla prossima. Bisogna archiviare questa gara e concentrarsi su martedì: è una partita fondamentale per noi, dobbiamo vincere e dobbiamo focalizzarci su quello, scendere in campo martedì con lo spirito giusto e, si spera, ottenere un buon risultato".

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"Come ho detto, credo sia una questione di combattività: può capitare di trovarsi sotto di un paio di gol contro una squadra magari meno forte, ma il Milan è un'ottima squadra e oggi non siamo riusciti a rimontare. Credo che dobbiamo lavorare un po' meglio sulla fase in cui subiamo gol: se riusciamo a sistemare questo aspetto, andremo bene. Più difficile per noi con un solo attaccante? Sì, forse un po'. È stata una partita complicata: loro hanno difeso bene, ma non credo che sia stata una questione tattica. Come ho detto, è più una questione di mentalità e di voglia di lottare. A volte, quando non è la tua giornata migliore, devi saper tirare fuori la grinta, e oggi non credo che ci siamo riusciti".