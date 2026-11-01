L'esterno inglese dell'Inter è tornato sulla sconfitta nel derby contro il Milan

Fabio Alampi
milan. inter vitiello

VIDEO FCIN1908 / MILAN-INTER, IL DERBY VISTO DAL MEAZZA

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Djed Spence, esterno dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di CBS la sconfitta nel derby contro il Milan: "C'è un po' di delusione. Abbiamo subito qualche gol nelle fasi iniziali e sì, ho la sensazione che oggi avremmo potuto mostrare un po' più di spirito combattivo. Ovviamente, è una partita importante per noi, per il club e per i tifosi: per questo credo che oggi ci sarebbe servita un po' più di grinta. Non saprei bene cosa salvare di questa partita: cedo che la cosa migliore sia lasciarsela alle spalle e pensare subito alla prossima. Bisogna archiviare questa gara e concentrarsi su martedì: è una partita fondamentale per noi, dobbiamo vincere e dobbiamo focalizzarci su quello, scendere in campo martedì con lo spirito giusto e, si spera, ottenere un buon risultato".

Spence CBS

Djed Spence
Getty Images

"Come ho detto, credo sia una questione di combattività: può capitare di trovarsi sotto di un paio di gol contro una squadra magari meno forte, ma il Milan è un'ottima squadra e oggi non siamo riusciti a rimontare. Credo che dobbiamo lavorare un po' meglio sulla fase in cui subiamo gol: se riusciamo a sistemare questo aspetto, andremo bene. Più difficile per noi con un solo attaccante? Sì, forse un po'. È stata una partita complicata: loro hanno difeso bene, ma non credo che sia stata una questione tattica. Come ho detto, è più una questione di mentalità e di voglia di lottare. A volte, quando non è la tua giornata migliore, devi saper tirare fuori la grinta, e oggi non credo che ci siamo riusciti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti