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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di CBS la sconfitta nel derby contro il Milan: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato. Nei primi minuti ci sono mancati l'intensità, l'attenzione e l'energia giuste; siamo stati troppo permissivi, concedendo troppo agli avversari. Poi abbiamo avuto una buona reazione: abbiamo segnato il gol del 2-1 e abbiamo iniziato a giocare meglio, abbiamo messo più intensità ed energia in quello che facevamo. Abbiamo avuto l'occasione per il 2-2, ma è stata sventata da una grande parata di Maignan. Poco prima dell'intervallo abbiamo fatto un regalo agli avversari, permettendo loro di segnare il 3-1 su calcio di punizione. Alcuni giocatori non sono riusciti a dare il massimo a causa di un'influenza che ha colpito il nostro spogliatoio. Bonny ha avuto la febbre fino alle 16:30 di oggi (ieri, ndr), ma si è comunque reso disponibile per andare in panchina ed eventualmente entrare in campo. Lo stesso problema ha riguardato Pio Esposito e Provedel, ma questa non vuole essere una scusa.

Abbiamo fatto tutto il possibile con i giocatori a disposizione per questa partita. Abbiamo dovuto modificare leggermente il sistema di gioco pensando che, con Diouf, Spence, Carlos Augusto e Thuram, avremmo potuto attaccare meglio la linea difensiva avversaria, ma non ha funzionato. Non posso buttare via tutto, perché abbiamo fatto anche delle buone cose; non posso dare la colpa solo ai primi 15 minuti. Dobbiamo migliorare, questo è certo. C'è qualcosa che non funziona in questo momento. Non è una questione di giocare ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare l'energia giusta, le giuste motivazioni e la determinazione necessaria per riuscire a ripetere quanto fatto la scorsa stagione".

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"Non avevo soluzioni in attacco. Pio non era al 100% della condizione, e lo stesso valeva per Bonny. Quest'ultimo ha dato la sua disponibilità solo all'ultimo momento, è arrivato con la mascherina perché temiamo ancora che il virus possa diffondersi. Dobbiamo adattarci: pensavamo fosse una buona soluzione, che ci avrebbe permesso di avere profondità, di attaccare la linea difensiva avversaria e di trovare giocatori tra le linee. Abbiamo avuto delle occasioni, ne abbiamo create alcune, ma non sono bastate per segnare e rientrare in partita".

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"Dobbiamo ancora trovare delle soluzioni, ma non è una questione di sistema. Non si tratta di come si svolgono le cose o di pensare di agire nel modo giusto. Tutto dipende dall'approccio alla partita. Rispetto alla scorsa stagione, forse c'è un po' meno fame: dobbiamo migliorare nel nostro atteggiamento e nella nostra determinazione. Dobbiamo mettere più qualità in ogni cosa che facciamo. In fase difensiva, dobbiamo impiegare più energia e mostrare maggiore solidità. C'è ancora molto lavoro da fare, ma andiamo avanti: tra tre giorni ci aspetta una partita importante a Rotterdam e, a fine settimana, giocheremo in casa l'ultima gara prima della sosta".