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Per adesso, Cristian Chivu deve prendere atto che il suo tentativo di modificare l'impostazione dell'Inter è fallito. E' questa la dura sentenza della Gazzetta dello Sport, che scrive:

Getty Images

"La rivoluzione romena è rovinosamente finita ancora prima di nascere. Il tentativo, ostinato e obbligato, di Cristian Chivu di cambiare il governo interista è fallito nella notte delle streghe, quella in cui la paura si accompagna ai sogni. Il tecnico nerazzurro ha così vissuto un personalissimo horror perdendo il terzo derby su tre della propria gestione nella maniera peggiore, dovendo piegare la squadra a nuove consegne. Per necessità, ha usato una sola punta (Marcus Thuram) e, a corredo, ha cambiato la struttura stessa della mediana: così, però, ha contraddetto sette felici stagioni di doppio attaccante e doppia mezzala-assaltatrice ai lati del regista".

"Se è vero che, a volte, cambiare scenario davanti agli occhi fa vedere la realtà in modo diverso, il derby non è stato di certo questo caso. Anche se è Halloween, è meglio non esagerare con i travestimenti, anche se a fine partita il tecnico ha chiarito nel dettaglio il motivo di scelte tanto ardite: «Siamo stati costretti a cambiare, Bonny ha vomitato tutta la notte, aveva la febbre fino alle 4 e mezza. Pio aveva avuto la febbre. Diouf doveva attaccare di più lo spazio, pensavamo che fosse la soluzione migliore, diciamo che abbiamo dovuto adattarci alle emergenze»".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)