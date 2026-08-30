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Ai microfoni Sky, Alessandro Bastoni ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita di Cagliari contro la squadra di Pisacane:

"C'è grande entusiasmo per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma sarà difficile ripetersi. Mai come quest'anno abbiamo inserito gente che ci ha dato una nuova linfa e tanta esperienza, per questo siamo fiduciosi per questo. Ogni anno cambia tutto se dovesse cambiare la nostra mentalità. Abbiamo sempre avuto grande chiarezza nel voler vincere tutte le partite e sarà sempre così sia per noi che per il club".

(Fonte: Sky Sport)