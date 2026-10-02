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Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo gol contro la Francia. Le sue dichiarazioni: "C'era da soffrire e lo sapevamo, non ci aspettavamo di venire a dominare: siamo stati fantastici, da Gigio a Pio e chi è entrato. Abbiamo messo in campo qualità e carattere che devono contraddistinguere l'Italia da qui in avanti.

E' come a scuola, abbiamo preso due sufficienze ma la media si fa a fine anno. Sono tanto orgoglioso dei ragazzi perché venire qua, prendere gol e reagire non era per niente scontato. Siamo felici ma ci vuole grande calma nei giudizi: anche due anni fa abbiamo vinto qui e poi sappiamo com'è finita.

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L'obiettivo è che sia un'Italia riconoscibile, contro la Francia o chiunque: uscire da qua col rimpianto ci lascia un po' di amaro in bocca, ma ci rende tanto felici. Il gol? Inizialmente non era un nostro schema, ma dopo l'1-0 dovevamo cambiare qualcosa: bisognava essere più aggressivi. Sono orgoglioso della squadra, siamo solo all'inizio ma c'è tanta voglia di far bene".