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DIFESA

Donnarumma 7,5 La parata su Doué è difficile, ma su Dembélé fa un vero e proprio miracolo e sul primo tiro Olise è bravissimo: sul gol non può fare nulla, ma su Rabiot e Camavinga (due volte) si supera ancora

Kayode 6 Partita completamente diversa rispetto alla Turchia: lì è stato decisivo in attacco, qui deve tenere a bada un certo Doué. E lo fa anche bene: molto meglio in difesa che in avanti, dove incide poco e spesso non è pulito e preciso

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Scalvini 6,5 Prestazione solida: da segnalare 2-3 chiusure in area da cross pericolosissimi dei francesi. Molto attento

Bastoni 7,5 Di lui si è detto di tutto: colpa solo sua l'eliminazione dal Mondiale, che non sapesse minimamente difendere a quattro: e invece prestazione super contro una delle nazionali più forti al mondo. E con che rabbia ruba quel pallone che poi trasforma in gol: completamente rinato

Calafiori 6 Ha il cliente forse peggiore al momento, che è Olise: lo contiene come può e ogni tanto prova anche a condurre in avanti

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