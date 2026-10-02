Le parole di Alessandro Bastoni ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio dell'Italia con la Francia: "Ringrazio la mia famiglia"
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Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Alessandro Bastoni ha parlato così dopo Francia-Italia di Nations League:
"E' stata una partita dura, lo sapevamo. Non è di certo una novità ma sono felice per la prestazione della squadra, abbiamo lottato, sofferto e anche rovinato l'obiettivo della Francia che sembrava voler fare una grande festa. Siamo contenti"
Secondo gol consecutivo"Sicuramente fa piacere, subito quello che ho pensato dopo il gol è di non tornare a subire e di non prenderne un altro. Sono ovviamente felice per il gol, ho aiutato la squadra a raggiungere un risultato importante che ci dà consapevolezza. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera di più di 300 partite. Grazie alla mia famiglia ho sempre avuto fiducia, sono andato oltre gli episodi e credo che questo sia un pregio"
Avete creduto di poter vincere?"Le occasioni più nitide le abbiamo avute noi, siamo felici. Non deve essere un punto di arrivo, se abbiamo fatto questa prestazione con la Francia possiamo farla contro chiunque. Testa bassa e pedalare, abbiamo ancora un'altra partita"
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