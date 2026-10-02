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Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha analizzato così il pareggio tra Francia e Italia con gol di Alessandro Bastoni: "Al netto di tutti i momenti che ci sono stati, io faccio una fotografia di due pezzi di due partite: il primo tempo in Turchia con una squadra alla portata in cui abbiamo dominato e il primo tempo con la Francia dove devi accettare il possesso degli altri e la qualità maggiore degli altri. Questo è il mix perfetto per far sì che questa squadra possa tornare competitiva. Mancini? Le critiche l'hanno toccato: lui all'inizio con le dichiarazioni ha esagerato ma è intelligente, sa che se non arrivano i risultati lui pagherà doppio.

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Ma lui vuole creare qualcosa che si è visto in passato: in queste due partite abbiamo visto l'idea di una squadra che fa riavvicinare i tifosi. I giocatori stanno onorando al massimo la maglia azzurra. Io Dimarco non lo vedo come quarto base: ha la gamba, ma comincia ad avere un'età e spesso quando strappa tanto rischia di farsi male. Non è facile metterlo lì e farlo rendere come all'Inter: questo non vuol dire non debba starci, ma Mancini deve trovare soluzioni. Non guardiamo solo l'atto finale, nel mentre devi anche collaborare: l'alternanza deve avere dei meccanismi e un grado di tecnica e fantasia in movimento che è diverso che arrivare in volata come fa nell'Inter.

Giocare da quarto quando sei abituato da quinto ti cambia il mondo, ma lui è un giocatore evoluto. Bastoni? Non hanno avuto molto da fare come centrali, non c'era un dirimpettaio come Pio Esposito: però sono stati molto applicati, attenti e puntuali. Il fatto che non siano arrivate palle gol facili significa che c'è stata grande compattezza. La conferenza stampa un po' spavalda di Bastoni mi è piaciuta, tanto che con la Francia fa i fatti: lui non c'entra niente nella posizione del gol, lì deve esserci un centrocampista. Invece lui arriva cattivo e poi fa gol: lucido, attento e a me piacciono i giocatori spavaldi che fanno i fatti. Ci sono due possibilità: o fai lo spavaldo e sei un cog...e oppure sei spavaldo e mi piaci perché fai i fatti. Lui li sta facendo: non bisogna più guardare alla Bosnia: ti deve pesare ma tu con personalità te lo fai scivolare addosso ed è un qualcosa che ti dia motivazioni. Aiuta un allenatore ritrovato che ha credibilità".