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BERGOMI

Intervistato da Tuttosport, Beppe Bergomi affronta diversi argomenti relativi al mondo Inter partendo dalla Champions per finire sulla gara col Napoli.

Siamo al terzo anno della nuova formula della Champions League, si può fare un primo bilancio?

«La formula la promuovo, anche perché in questo modo una squadra per vincere deve davvero superare le migliori. Penso all'Inter che nel 2023 arrivò in finale grazie anche a un buon sorteggio che la mise dal lato del tabellone con Porto, Benfica e Milan, mentre le big europee erano tutte dall'altra parte. Due anni fa, invece, con la nuova formula, ha dovuto superare Bayern e Barcellona per arrivare in fondo. Con questa nuova Champions, sulla propria strada si trovano come minimo due grandi squadre: una big può sbagliare una o due partite nella prima fase, ma poi non scherza più».

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