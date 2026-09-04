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Il giornalista Fabrizio Biasin, durante L'ascia raddoppia, ha parlato della gestione delle forze in casa Inter da parte di Chivu:

Dobbiamo ricordarci che poi arriva il Bernabéu. In questo momento io non ho dubbi, è più importante la partita con il Napoli, perché quella col Bernabéu è uno di otto e vabbè, e puoi perdere ovviamente al Bernabéu, e quella con il Napoli può scavare già un solco con la squadra che è arrivata seconda l'anno scorso. Quindi credo anch'io che partirà Pio, sinceramente. Però perché? Perché poi magari Thuram invece lo fai giocare al Bernabéu. Perché dico anche Bonny? Abbiamo ragionato nell'ultima settimana tantissimo sull'ipotetica quinta punta dell'Inter, che non è mai entrata nel cervello, io ve lo posso assicurare, di chi ha gestito tutte le cose, allenatore compreso, che a domanda ha risposto: Io c'ho già la quinta, sesta e settima punta. Perché guardate quello che è successo a Cagliari.

A Cagliari è finita 1-0 con 31 tiri dell'Inter, sono entrati un sacco di giocatori, non è entrato Bonny. Bonny ha fatto zero minuti. E per Chivu Bonny ha un valore, è importante, quest'anno è al secondo anno nell'Inter, deve giocare di più. Quindi se si fa fatica a trovare posto alla quarta punta, figurati come fai a trovare posto alla quinta. E quindi io credo che in realtà Chivu non so se è già questa partita o la prossima, ma vuole dare minuti anche a quelli che ha lì, perché sono tutti importanti. Per me gioca Diouf a destra. Faccio fatica a tenere fuori Bisseck in qualsiasi formazione importante. Sembra essere guarito dallo smarrimento, a livello fisico ha delle qualità notevolissime. In difesa vi segnalo gli zero minuti di Carlos Augusto. In questo momento guardi quello che tieni fuori, giocatori che non t'immagini