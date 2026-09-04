Mario Giuffredi ha ribadito una volta di più l'amore del suo assistito per i colori nerazzurri

Fabio Alampi
esposito (2)

VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per Pio Esposito c'è solo l'Inter. Nonostante le tantissime dimostrazioni di interesse provenienti dall'Italia e dall'estero, l'attaccante classe 2005 non ha mai preso in considerazione di lasciare i nerazzurri. Tra i vari club che avrebbero fatto di tutto per portarlo via da Milano c'era anche il Napoli, con il presidente De Laurentiis che da tempo è un suo grandissimo estimatore.

Inter Esposito
Getty Images

Lo ha ribadito una volta di più Mario Giuffredi, procuratore del bomber interista, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli non ha negato i tentativi dei partenopei: "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo. Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo. Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua. L'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti