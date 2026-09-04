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Per Pio Esposito c'è solo l'Inter. Nonostante le tantissime dimostrazioni di interesse provenienti dall'Italia e dall'estero, l'attaccante classe 2005 non ha mai preso in considerazione di lasciare i nerazzurri. Tra i vari club che avrebbero fatto di tutto per portarlo via da Milano c'era anche il Napoli, con il presidente De Laurentiis che da tempo è un suo grandissimo estimatore.

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Lo ha ribadito una volta di più Mario Giuffredi, procuratore del bomber interista, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli non ha negato i tentativi dei partenopei: "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo. Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo. Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua. L'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".