Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervistato da SportMediaset, ha parlato così della stagione dell'Inter del mercato che verrà

Marco Astori Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 19:36)

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Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervistato da SportMediaset, ha parlato così della stagione nerazzurra del mercato che verrà: "Non so se molti pensavano che l'Inter avrebbe dominato il campionato: l'Inter ancora una volta è stata brava, nelle difficoltà riesce sempre a fare una stagione positiva. Ma lo è stata anche quella prima. Chivu non mi ha sorpreso perché lo conosco: ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire a livello mentale per fare questa stagione: è lui il vero artefice.

La Champions League per le italiane io la vedo come un'opportunità: è vero che l'Inter è arrivata in fondo ma perché era più squadra di Bayern e Barcellona a quel tempo. Quando vinci devi avere l'idea di migliorarti e non stare così: anche se cambiare quel 3-5-2 con Dimarco, Dumfries, i centrocampisti e le punte è difficile. Non so che mercato faranno, però penso che qualcosa di diverso proveranno a fare anche se è difficile vista la struttura.

Chi prenderei io? Il nome ce l'ho e sarebbe perfetto: Nico Paz. E' un 10 che corre, recupera palloni e può giocare mezzala che può giocare tra le linee e fa gol: sarebbe perfetto. Altri profili faccio fatica ad individuarne in campionato: o l'Inter va su un 10 che salta l'uomo o su un esterno diverso che può essere incisivo nell'uno contro uno perché arriva ai 16 metri col gioco. Se devo fare un nome è questo, Fabregas ha fatto capire che non arriva ma è bello sottolinearlo".