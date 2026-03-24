"Tutti mi hanno accolto benissimo, e da subito il ct Gattuso mi ha messo a mio agio", dice Marco Palestra

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 19:48)

''Non mi aspettavo questa chiamata, ma ci speravo e ovviamente sono contento di essere in Nazionale. Tutti mi hanno accolto benissimo, e da subito il ct Gattuso mi ha messo a mio agio. Ringrazio anche mister Baldini per le belle parole che mi ha dedicato ieri, anche lui mi ha aiutato tanto dando molti consigli: se son qui lo devo anche a lui e al suo staff''. Così Marco Palestra, alla sua prima convocazione in nazionale maggiore, ai microfoni di Vivo Azzurro Tv.

''La prossima è una delle partite che contano di più degli ultimi anni, anche se per per me è la prima volta con la Nazionale maggiore, sento l'importanza di questa sfida e la responsabilità di vestire questa maglia", ha detto.

Alla stampa ha parlato anche Niccolò Pisilli: "Ricordo i Mondiali visti in tv, quelli del 2010 e del 2014 - ha raccontato a Raisport - E tra i giocatori che ammiro cito Barella e Tonali quando si è messo in mostra con il Milan, li ho sempre visti in televisione, poter allenarmi insieme a loro e vederli da vicino è per me una grande occasione, posso cercare di imparare da entrambi''