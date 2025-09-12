Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ottavio Bianchi, ex calciatore, è tornato così sullo scudetto vinto dal Napoli sull'Inter nella scorsa stagione: «La maturità dei napoletani è da esempio. Io la storia del Napoli e dei suoi tifosi l'ho vissuta da vicino e perciò mi sono affezionato a loro e a questi luoghi. Noi non vincevamo e vedevamo le altre squadre fare passerella.
Bianchi: “Scudetto Napoli vinto sull’Inter? Ecco com’è stato possibile”
Ai microfoni de Il Mattino, Ottavio Bianchi, ex calciatore, è tornato così sullo scudetto vinto dal Napoli sull'Inter nella scorsa stagione
Adesso le fa il Napoli e sono bellissime, come quella sul lungomare di via Caracciolo tre giorni dopo lo scudetto. Tutto questo è possibile con una struttura societaria solida, un tecnico e una squadra di prim'ordine. La forza del club è un aspetto fondamentale. Io non conosco la struttura dove si allena il Napoli ma ricordo che ai miei tempi c'era il problema di organizzare la partitella del mercoledì...».
