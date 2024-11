"Quest'anno Bisseck non ha iniziato benissimo, un paio di distrazioni in difesa però è già tornato a un bel livello. Ha una bella attitudine da terzo e deve mostrare continuità in quel ruolo, Inzaghi lo vede bene anche come centrale, a me piacerebbe vederlo anche come quinto. Ha corsa in verticale, non è ancora definito cosa può fare. L'Inter lo ha pagato 7 milioni in 3 tranche, ne vale già molti di più. 30? Non so, ma in Premier potrebbe avere mercato"