Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di "soldatini di Marotta" in riferimento alle posizioni di chi non crede alla voglia di Antonio Conte di moralizzare il calcio e il Var. Il riferimento, neanche troppo velato visto il virgolettato ripreso integralmente, è in particolar modo a Fabrizio Biasin.

Biasin, in diretta su Fcinter1908, ha replicato così: "Sinceramente non so neanche cosa rispondere. Uno dovrebbe mettersi a rispondere all'articolo di un direttore di un quotidiano che fa intendere senza mai citarmi. Ma so perfettamente che si rivolge a me, cioè l'han capito tutti, anche perché la frase che viene citata l'ho detta io. Vengo definito soldatino. Uno può avere l'opinione che vuole sugli altri. Io ho tante opinioni su un sacco di altre persone, anche su un sacco di altri colleghi, tendenzialmente me le tengo per me però se bisogna fare la guerra pubblica...mi spiace che tutto si riduca sempre a queste cose francamente secondo me è un po' puerili.