"Ecco perché, allora, anche in termini di formazione e di scelte tutto sarà orientato sulle cinque partite di Serie A da qui fino alla fine dell’anno. Domenica a Firenze gioca l’Inter della seconda stella, con l’unica variazione di Bisseck al posto dell’infortunato Pavard. Ma sarà a grandi linee così anche la prossima settimana: con il Parma pochi riposi, forse nessuno, in vista di Leverkusen. E maggior ragione la settimana successiva per il match contro la Lazio, altro scontro d’alta classifica. In soldoni: i titolari in Serie A, i “co-titolari” - per dirla alla Marotta - in Champions".