Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: "Quanta voglia c'è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di Champions, affrontiamo una squadra che è fortissima, lo sappiamo. Siamo ben preparati e vogliamo vincere questa gara, come le altre".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”
news
Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”
Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: “Quanta voglia c’è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di...
Da tedesco, hai una motivazione in più per fare bene?
"No. Come giocatore, quando sei in campo non pensi a queste cose. Io voglio fare sempre del mio meglio, aiutare la squadra a vincere. Tutto il resto è qualcosa in più".
Siete pronti ad affrontare anche il tifo del Borussia Dortmund?
"Anche in Italia abbiamo stadi con tifosi molto appassionati, siamo pronti. Noi giochiamo a San Siro quindi... Sappiamo cosa dobbiamo fare. È sempre bello giocare partite contro tifosi così cattivi, sarà una bella partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA