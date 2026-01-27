Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: “Quanta voglia c’è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di...

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: "Quanta voglia c'è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di Champions, affrontiamo una squadra che è fortissima, lo sappiamo. Siamo ben preparati e vogliamo vincere questa gara, come le altre".