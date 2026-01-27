FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”

news

Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”

Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti” - immagine 1
Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: “Quanta voglia c’è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di...
Fabio Alampi Redattore 

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha presentato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Inter TV: "Quanta voglia c'è di fare il meglio possibile? Come in tutte le altre. È una partita di Champions, affrontiamo una squadra che è fortissima, lo sappiamo. Siamo ben preparati e vogliamo vincere questa gara, come le altre".

Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”- immagine 2
Getty Images

Da tedesco, hai una motivazione in più per fare bene?

"No. Come giocatore, quando sei in campo non pensi a queste cose. Io voglio fare sempre del mio meglio, aiutare la squadra a vincere. Tutto il resto è qualcosa in più".

Bisseck: “Borussia Dortmund fortissimo, ma vogliamo vincere. Il tifo? Siamo pronti”- immagine 3
Getty Images

Siete pronti ad affrontare anche il tifo del Borussia Dortmund?

"Anche in Italia abbiamo stadi con tifosi molto appassionati, siamo pronti. Noi giochiamo a San Siro quindi... Sappiamo cosa dobbiamo fare. È sempre bello giocare partite contro tifosi così cattivi, sarà una bella partita".

Leggi anche
Colonnese: “Ecco cosa ha portato Chivu. Zielinski sa fare la differenza”
Di Napoli: “Solo l’Inter può perderlo questo scudetto. Sul Milan dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA