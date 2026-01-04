L'Inter ha chiuso il primo tempo avanti 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Zielinski su assist di Lautaro Martinez al termine di una grandissima azione avviata proprio da Zielinski.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bisseck: “Chivu ci ha detto di non pensare all’arbitro ma di pensare solo a…”
news
Bisseck: “Chivu ci ha detto di non pensare all’arbitro ma di pensare solo a…”
Le parole di Bisseck a Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Bologna: decide per ora il gol di Zielinski
Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi istanti prima dell'inizio del secondo tempo, Yann Bisseck ha parlato così della prima frazione di gioco:
"Cosa ha detto Chivu? Ha detto di stare concentrati su di noi e non sull'arbitro, dobbiamo continuare a giocare così, dobbiamo fare il secondo gol e anche il terzo. Dobbiamo stare in partita"
© RIPRODUZIONE RISERVATA