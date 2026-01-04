FC Inter 1908
Le parole di Bisseck a Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Bologna: decide per ora il gol di Zielinski
L'Inter ha chiuso il primo tempo avanti 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Zielinski su assist di Lautaro Martinez al termine di una grandissima azione avviata proprio da Zielinski.

Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi istanti prima dell'inizio del secondo tempo, Yann Bisseck ha parlato così della prima frazione di gioco:

"Cosa ha detto Chivu? Ha detto di stare concentrati su di noi e non sull'arbitro, dobbiamo continuare a giocare così, dobbiamo fare il secondo gol e anche il terzo. Dobbiamo stare in partita"

