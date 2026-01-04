«Inter su Cancelo? Ci sono delle cose in cui l'Interpuò migliorare ma già così dà ampie garanzie. Probabilmente essendo mancato un giocatore con le caratteristiche offensive di Dumfries può fare qualcosa in quel senso. Ma mi interessa molto il coinvolgimento di Zielinski che l'anno scorso anche per problemi fisici è stato impiegato poco ma dà la possibilità a Mkhitaryan di rifiatare». Così Luca Marchegiani, prima della gara dell'Inter contro il Bologna durante l'anteprima de Il Club.