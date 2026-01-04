«Inter su Cancelo? Ci sono delle cose in cui l'Interpuò migliorare ma già così dà ampie garanzie. Probabilmente essendo mancato un giocatore con le caratteristiche offensive di Dumfries può fare qualcosa in quel senso. Ma mi interessa molto il coinvolgimento di Zielinski che l'anno scorso anche per problemi fisici è stato impiegato poco ma dà la possibilità a Mkhitaryan di rifiatare». Così Luca Marchegiani, prima della gara dell'Inter contro il Bologna durante l'anteprima de Il Club.
Marchegiani: “Inter dà ampie garanzie. Ma Zielinski è una soluzione e a primavera…”
Il commento dell'ex portiere prima della gara dei nerazzurri contro il Bologna di Italiano
L'ex portiere ha anche aggiunto: «La gestione dei giocatori più in là con l'età in un momento così difficile della stagione, in cui si gioca tanto, se lo ritroverà più avanti, a Primavera quando ci saranno più giocatori in buona condizione».
(Fonte: SS24)
