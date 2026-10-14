VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Meglio Milano di Colonia. Preferisco la Serie A alla Bundes e..."

Yann Bisseck ha la faccia di chi vorrebbe essere ovunque tranne che davanti a un microfono. La sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge pesa, eccome. E il difensore dell'Inter non fa nulla per nasconderlo.

Intervistato da Inter TV al termine della partita di Champions League, il tedesco si presenta con il volto scuro, pochissima voglia di parlare e una delusione evidente.

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Bisseck: «Prendere quattro gol in Champions ti ammazza»

Le sue parole sono poche, ma bastano per raccontare l'amarezza dopo la sconfitta di San Siro.

"Non è andata come volevamo, complimenti a loro ma dobbiamo migliorare. Non è possibile prendere 4 gol in Champions, ti ammazza. Dobbiamo rifarci contro lo Shakthar? Sì"