Bisseck visibilmente contrariato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta in Champions: «Non è possibile prendere quattro gol»
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Yann Bisseck ha la faccia di chi vorrebbe essere ovunque tranne che davanti a un microfono. La sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge pesa, eccome. E il difensore dell'Inter non fa nulla per nasconderlo.
Intervistato da Inter TV al termine della partita di Champions League, il tedesco si presenta con il volto scuro, pochissima voglia di parlare e una delusione evidente.
Bisseck: «Prendere quattro gol in Champions ti ammazza»Le sue parole sono poche, ma bastano per raccontare l'amarezza dopo la sconfitta di San Siro.
"Non è andata come volevamo, complimenti a loro ma dobbiamo migliorare. Non è possibile prendere 4 gol in Champions, ti ammazza. Dobbiamo rifarci contro lo Shakthar? Sì"
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