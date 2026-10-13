Il direttore di FCInter1908 analizza le prestazioni dei calciatori dell'Inter nella sfida europea contro il Club Brugge

Daniele Mari

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 4

Altra partita da dimenticare per il numero 1 dell'Inter. Numero 1 fino a quando?

Inter-Bruges, le pagelle di Daniele Mari

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