Il direttore di FCInter1908 analizza le prestazioni dei calciatori dell'Inter nella sfida europea contro il Club Brugge
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Altra partita da dimenticare per il numero 1 dell'Inter. Numero 1 fino a quando?
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