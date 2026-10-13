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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bruges 3-4, Fabio Capello ha parlato così del match di San Siro:

Getty Images

"Prima della partita Sommer ha detto di stare attenti a non sottovalutare il Brugge e l'Inter ha giocato sottoritmo, il Brugge ha giocato molto bene, molta velocità, ha concesso palle gol all'Inter ma in campo si è visto che quando partivamo quelli del Bruges avevano la possibilità di fare gol.

E' un'Inter sottoritmo, Martinez ha fatto un errore sul 2-1 ma poi tre parate che hanno tenuto in vita l'Inter, secondo me non c'erano con la testa, il gol del 4-2, Akanji non recupera, non ce la fa, la condizione fisica è preoccupante"