Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto per 3-0 contro la Fiorentina: “Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è molto importante. Ora siamo contenti,...

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto per 3-0 contro la Fiorentina: "Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è molto importante. Ora siamo contenti, personalmente penso che ho fatto un'ottima partita. Posso sempre migliorare, anche in un ruolo nuovo, ma sono sempre contento di giocare e di aiutare la squadra".