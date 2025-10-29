Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto per 3-0 contro la Fiorentina: "Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è molto importante. Ora siamo contenti, personalmente penso che ho fatto un'ottima partita. Posso sempre migliorare, anche in un ruolo nuovo, ma sono sempre contento di giocare e di aiutare la squadra".
Bisseck: “Ottima partita, ma posso sempre migliorare. Il nuovo ruolo? Direi bene”
"Il nuovo ruolo? Molto differente, non c'è tanto in fase offensiva, devo stare indietro e dare copertura alla squadra, vogliamo giocare con la linea un po' più alta. Penso che con la mia fisicità è un ruolo buono per me, devo stare concentrato per 90 minuti. Per essere la prima direi bene".
