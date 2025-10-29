Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter

Marco Astori Redattore 29 ottobre - 23:13

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter: "Non siamo riusciti a fare di più, non è che non si poteva. L'Inter ha alzato il ritmo e abbiamo fatto fatica a reggere e a gestire la palla: abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Sul primo gol subito potevamo fare qualcosa in più, poi è stato difficile.

Io non penso al mio futuro, penso a rimediare questa classifica che ci vede in grande difficoltà: col Lecce e col Genoa sono molto importanti, vogliamo vincere la prima partita di campionato. Gli esterni? Volevamo attaccare lì perché sappiamo loro quanto spingono e quanto potevamo sorprenderli: ma loto hanno fatto una pressione molto forte tutta la partita e noi palleggiato poco.

Poi quando ti porti un avversario così vicino all'area, rischi: non volevamo concedere spazi e l'abbiamo fatto bene nel primo tempo. Nel secondo hanno alzato il ritmo e non siamo riusciti mai a ripartire e loro sono stati bravi a colpirci in occasioni in cui non siamo riusciti a chiuderci. Mi fido dei miei giocatori, ho scelto un centrocampo un po' più di peso perché dovevamo correre tanto dietro agli avversari: l'abbiamo fatto bene.

Parliamoci chiaro: se non abbiamo ancora vinto in campionato, qualche problema c'è. Stiamo cercando di risolverlo, non è una scusante ma abbiamo avuto un calendario in cui abbiamo affrontato tutte quelle che sono in alto, ora dobbiamo fare bene le prossime. Non è vero che non siamo stati cattivi, abbiamo giocato con una squadra con un tasso tecnico che ci ha creato difficoltà".