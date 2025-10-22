"Nei primi 15 minuti eravamo in difficoltà. Dopo aver superato quella fase, abbiamo giocato molto bene: abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare, quindi possiamo essere contenti di questa partita. Come difensore, mantenere la porta inviolata fa sempre piacere".

"Sapevamo che sarebbero stati super motivati. Per loro era una partita importante. Hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto nei primi 15 minuti, e siamo rimasti un po' sorpresi. Non li abbiamo sottovalutati, ma ci siamo presi un po' di tempo per dare il massimo in campo. Dopodiché, abbiamo fatto un buon lavoro. Se l'Union continuerà a giocare così, penso che potrà farsi notare".