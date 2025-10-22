Intervistato dalla Uefa, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato della vittoria di ieri sera in casa dell'Union SG
Bisseck: “Sappiamo cosa siamo in grado di fare. Avanti così, nel mirino il prossimo turno”
"Nei primi 15 minuti eravamo in difficoltà. Dopo aver superato quella fase, abbiamo giocato molto bene: abbiamo fatto esattamente quello che volevamo fare, quindi possiamo essere contenti di questa partita. Come difensore, mantenere la porta inviolata fa sempre piacere".
"Sapevamo che sarebbero stati super motivati. Per loro era una partita importante. Hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto nei primi 15 minuti, e siamo rimasti un po' sorpresi. Non li abbiamo sottovalutati, ma ci siamo presi un po' di tempo per dare il massimo in campo. Dopodiché, abbiamo fatto un buon lavoro. Se l'Union continuerà a giocare così, penso che potrà farsi notare".
"Abbiamo avuto delle stagioni di Champions League di grande successo negli ultimi due anni, quindi sappiamo cosa siamo in grado di fare. Se continuiamo così, la fase a eliminazione diretta dovrebbe essere nel nostro mirino. Siamo orgogliosi di essere compatti in difesa, quindi dobbiamo continuare a giocare così per avere molto successo".
