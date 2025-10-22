Il difensore dell'Inter Denzel Dumfries, intervistato dalla Uefa, ha parlato del momento della squadra e della vittoria in Champions contro l'Union SG
Dumfries: “Ho grandi obiettivi, giochiamo per vincere. Sappiamo come raggiungere la finale”
Il difensore dell'Inter, intervistato dalla Uefa, ha parlato del momento della squadra e della vittoria in Champions contro l'Union SG
"Abbiamo cambiato bene la partita ed è stata una vittoria meritata. Il mio gol è arrivato su calcio d'angolo, ci abbiamo lavorato in allenamento: Bisseck ha fatto la sponda e io non ho esitato a tirare".
Ho pensato 'stasera sarà dura'. Sono stati molto fisici e hanno giocato molti palloni in area. Lo hanno fatto molto bene, ma dopo un po' abbiamo controllato la partita, trovato il nostro ritmo e controllato gli spazi. Hanno una buona squadra e devono continuare così".
"Per noi è molto importante non subire gol. Abbiamo i nostri obiettivi e sappiamo come raggiungere la finale. Ho sempre grandi obiettivi. Giochiamo sempre per vincere".
