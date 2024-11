Intervistato da SportItalia, Francesco Bolzoni ha commentato la possibilità che l'Inter faccia la seconda squadra, una notizia anticipata da FcInter1908.it. "Sarebbe importante per l’Inter, intanto colmerebbe il gap tra primavera e prima squadra e poi, avresti più tempo per aspettare giocatori che in quel momento non ti sembra che siano pronti”.