Intervistato da Tuttosport, Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell'Inter, ha raccontato così l'esperienza nerazzurra di Luciano Spalletti: "«Ero già alla Pinetina dal 2013 e vi dico che tornare in Champions League, in quell’ambiente, non era facile. Proprio per niente. Anche in quel caso, lui seppe trovare il dialogo giusto coi giocatori. Aveva imposto delle regole e anche nelle turbolenze ha saputo essere coerente: il gruppo gli ha riconosciuto questa qualità».