Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell'Inter, ha raccontato così l'esperienza nerazzurra di Luciano Spalletti
Marco Astori
Marco Astori 

Intervistato da Tuttosport, Adriano Bonaiuti, ex preparatore dei portieri dell'Inter, ha raccontato così l'esperienza nerazzurra di Luciano Spalletti: "«Ero già alla Pinetina dal 2013 e vi dico che tornare in Champions League, in quell’ambiente, non era facile. Proprio per niente. Anche in quel caso, lui seppe trovare il dialogo giusto coi giocatori. Aveva imposto delle regole e anche nelle turbolenze ha saputo essere coerente: il gruppo gli ha riconosciuto questa qualità».

E con la gestione di Mauro Icardi? Come andò realmente? 

«Luciano era stato molto diretto con Mauro. Lui le cose le dice, non c’è bisogno di fare tanti discorsi. O dentro o fuori. Non ha paura delle conseguenze, rischia anche in maniera estrema, ma se è convinto di una cosa lo fa solo per il bene dello spogliatoio. Senza simpatie o antipatie: Icardi sapeva che certe esternazioni pubbliche, anche non direttamente sue, potevano portare a dei cambiamenti del suo status. Ritengo che Spalletti abbia dato tanto all’Inter: è stato uno dei migliori allenatori degli ultimi anni lì, il tempo ha reso onore al suo lavoro».

