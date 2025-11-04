I nerazzurri di Chivu hanno vinto a Verona solamente grazie a un autogol nei minuti di recupero del secondo tempo

Fabio Alampi Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 04:02)

Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi anche sulla vittoria in extremis dell'Inter sul campo del Verona: "All'Inter è andata bene. Hanno sofferto molto contro il Verona, che non solo aveva pareggiato con un grande gol, ma che ha soprattutto dato filo da torcere dal punto di vista fisico. L'Inter ha trovato difficolta nella ricerca della verticalità, aspetto invece centrale nel gioco di Chivu. Nel momento in cui sono entrati in campo i titolari veri poi la squadra si è svegliata, ma restano alcune perplessità".

Spalletti quando è arrivato alla Juventus ha subito pronunciato la parola scudetto. È sulla strada giusta?

"Sprono Spalletti a non tornare indietro sulle sue dichiarazioni, perché quella frase aiuta a capire dove deve stare la Juventus. In una sola giornata la squadra si è ritrovata a meno quattro dalla vetta. A questo punto tutti i giochi sono apertissimi e i bianconeri contro la Cremonese hanno già mostrato un approccio diverso. Io credo che gli otto mesi di contratto pongano Spalletti di fronte ad una situazione di minorità rispetto ai giocatori e questo gli impone di convincere i calciatori con le sue idee. Quella di Koopmeiners difensore centrale per esempio è già una prima innovazione. Mi aspetto poi che i vari Cambiaso, Gatti e Vlahovic possano migliorare, dato che devono imparare di più a seguire i propri allenatori".

Conte è nervoso solo per gli infortuni?

"A me è piaciuto Conte, perché ha reso merito agli avversari. Poi ricerca sempre alibi e impulsi alla squadra, ma ha fatto bene a ribadire come il Como non sia inquadrabile come una provinciale. Detto questo il Napoli non mi è dispiaciuto, anche perche ha replicato con il possesso palla in zona alta e non c'è stata una grande differenza di approccio tra le due squadre".