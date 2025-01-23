Giacomo Bonaventura, ex centrocampista di Atalanta, Milan e Fiorentina oggi in forza all'Al-Shabab, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Serie A ha ricordato l'estate del 2014, quando fu a un passo dall'Inter prima di trasferirsi in rossonero: "Quella è stata una giornata un po' stressante perché nel pomeriggio ho avuto dei contatti con l'Inter, ho fatto dei colloqui, c'erano stati degli interessamenti, però l'Inter aveva la necessità di vendere qualche giocatore per prenderne un altro.

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Ho aspettato tutta sera, fino alle 9, poi è arrivata una telefonata di Galliani che mi disse "vieni a casa a Milan se vuoi venire al Milan". E certo che volevo andare al Milan! Il Milan era una società straordinaria, quindi siamo andati a casa Milan e mi ricordo che siamo entrati con Percassi e così in cinque minuti abbiamo trovato l'accordo.

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L'Atalanta e Percassi mi hanno aiutato, non hanno avuto pretese folli, in 5 minuti abbiamo fatto tutto. È stata una giornata veramente intensa che difficilmente mi dimenticherò".