"Spalletti e l'Inter mi hanno dato l'occasione per andare in una big ed è cambiato tutto per me", racconta Borja Valero nell'intervista concessa a Radio Serie A. L'ex centrocampista spagnolo ha raccontato il suo arrivo in nerazzurro dopo l'esperienza alla Fiorentina: "Mi hanno accolto molto bene, avevano fiducia in ciò che potevo dare. Spalletti mi disse che potevo dare tantissimo, io ho messo tutto me stesso per farlo. Siamo stati parte della rinascita dell'Inter che ora è tornata in vetta e lotta per i trofei. Mi fa molto piacere".