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Braglia: “Carnevali? Per me come valore assoluto vale Marotta. Con lui la Juve sfiderà l’Inter”
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato l'ingaggio di Giovanni Carnevali da parte della Juventus, con un'opinione che potrebbe far discutere:
Juve, se arrivasse un'offerta da 100 mln per Yildiz?—
"Mi fido di Carnevali. A mio modo di vedere vale Marotta, non come esperienza ma come valore assoluto. Con Carnevali e l'italianizzazione dirigenziale intravedo una Juve che darà molto filo da torcere all'Inter i prossimi anni. L'ho avuto a Monza, era scudiero di Marotta. Su Yildiz comunque se offrono 100 mln lo do via subito però. Se ci sono somme spropositate che ti offrono, devi coglierle. E uno di quel valore Yildiz lo può trovare. E' dal '97 che non vince una coppa internazionale, devono costruire una squadra che deve lottare per l'EL e lottare per le posizioni alte del campionato".
Juve, Carnevali può essere il giusto alter ego di Marotta?—
"Ha le strade giuste per arrivare a giocatori da Juve. I giocatori vanno creati e Spalletti può fare questo tipo di lavoro. Ormai la figura del sd è superflua, quindi anche Modesto e Ottolini andranno via".
(Fonte: TMW Radio)
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