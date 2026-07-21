Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così delle prospettive del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri

Marco Macca
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così delle prospettive del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri:

Milan Allegri
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"Credo nel Napoli come rosa. La squadra ha bisogno di Allegri, deve dare identità e mettere una squadra che può rendere la vita difficile all'Inter. Credo che parta dal fatto che Allegri deve per a rilanciarsi".

(Fonte: TMW Radio)

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