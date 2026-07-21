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Il futuro di Matteo Cocchi sarà in Serie B, più precisamente a Padova. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, l'Inter ha raggiunto un accordo con il club veneto per il trasferimento del talentuoso esterno mancino, classe 2007. I biancoscudati l'hanno spuntata su una folta e agguerrita concorrenza, mettendo così le mani su uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

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La trattativa tra le due società si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto: la firma è attesa per domani. Per Cocchi, reduce dall'Europeo U19 con l'Italia e da una stagione iniziata con l'U23 nerazzurra e chiusa in Prima Squadra, l'occasione per compiere un nuovo step di crescita per la sua carriera.