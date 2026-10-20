Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato del difficile momento di casa Juventus
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato del difficile momento di casa Juventus e delle voci sul futuro di Luciano Spalletti:
Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".
(Fonte: TMW Radio)
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