Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato del difficile momento di casa Juventus

Marco Macca

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato del difficile momento di casa Juventus e delle voci sul futuro di Luciano Spalletti:

Spalletti
Getty Images

Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?

Simone Inzaghi Al Hilal
"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".

(Fonte: TMW Radio)

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