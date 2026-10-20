La classifica incute timore alle italiane e ci deve essere ansia da Champions? Federica Masolin, su Skysport, ha posto questa domanda a Paolo Condò che ha risposto facendo due conti rispetto alle ultime stagioni delle squadre nostrane in questo torneo.

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«Sei una maestra dell'eufemismo. Perché io ho fatto dei calcoli. Nelle prime tre giornate di due anni fa, parliamo della fase a girone unico e allora tra le quattro squadre c'era anche il Bologna, quindi io considero le migliori quattro del campionato italiano. Le migliori quattro fecero 21 punti in totale nelle prime tre giornate. L'anno scorso nelle prime tre giornate le quattro squadre italiane fecero 18 punti. Al momento, dopo due giornate, siamo a 4 punti in totale. Cioè, se in questo turno fanno il pieno, che ovviamente tutti noi auspichiamo, sono comunque sotto, arriverebbero a 16 punti in totale, comunque sotto», ha spiegato.

«E quindi siamo di fronte a un'emergenza gravissima e generale, che si chiama Champions League. E quindi io veramente mi aspetto una reazione molto forte nelle serate di oggi e domani, anche perché giochiamo quattro gare in casa e probabilmente la più difficile, quella del Como che ha come avversario il Manchester United che non sta benissimo e quindi c'è questa possibilità, però suoniamo tutti gli allarmi. È il momento di suonare tutti gli allarmi», ha concluso il giornalista.

(Fonte: Sky)