VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista dell'inizio del prossimo campionato:

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La Roma che percorso può fare?

"Non so se si possa dire che la Roma sia più forte delle altre; di certo hanno qualche calciatore nuovo, ma il grosso merito è stato quello di confermare buona parte dell'organico. Nel complesso penso che Inter, Roma e Como, con Juventus come sparring partner, potranno lottare per lo scudetto. Non penso che invece Allegri possa essere all'altezza al Napoli".

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Che cos'è che non ti convince del Napoli?

"Il Napoli penso che soffrirà in campionato. La dirigenza poi pensa più alla crescita Europa, mentre Allegri non so se possa proporre a livello calcistico ciò che richiede il calcio internazionale. Como e Roma invece hanno espresso il calcio migliore nello scorso campionato e penso che potranno fare molto bene".

(Fonte: TMW Radio)