Intervistato da Diretta News, Ariedo Braida , ex dirigente del Milan, ha parlato così dei rossoneri anche in vista del derby:

"Mi dicono che critico il Milan, ma credo di aver fatto qualcosina di interessante quando ero lì assieme al mio grande presidente Berlusconi e ad Adriano Galliani. Tuttavia, appena dico una cosa mi accusano: 'Ah, critichi sempre il Milan'. E, invece, no, io non critico, mi soffermo solo a guardare quello che tutti vedono".

"Vedo una squadra senza identità, dove purtroppo mancano dei valori. Il calcio ha delle regole. Non è che tutti possono permettersi di fare calcio. E se poi parliamo esclusivamente di pallone, è chiaro che la squadra non riesce a trovare la strada maestra. Cioè: fa una buona partita, vedi il derby, e poi nella partita successiva non riesce a mantenere una continuità".

"Siamo alla continua ricerca dei colpevoli, ma i colpevoli cambiano perché manca la guida giusta: non c'è, non si vede, non si sente, non si avverte. Purtroppo la mia è una famiglia di milanisti e i miei figli si lamentano. Mi dicono 'papà, non si può fare qualcosa?'".