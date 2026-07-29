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Intervistato da TMW, Roberto Breda, ex allenatore tra le altre del Torino, ha commentato le ultime vicende in casa Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni:

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La Nazionale? Non è tanto il nome di chi allenerà ma il pretesto per non prendere Pirlo dopo averlo trattato: sono state tirate fuori cose che non c’entrano nulla con il calcio, il legame con lo sponsor russo e così via. Tutto assurdo. Queste cose quando sei sicuro di prendere un tecnico devi tenerle da prima in considerazione. I politici quando devono giudicarsi tra di loro fanno anche cose peggiori e nessuno dice niente".

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Alla fine Mancini. Che ne pensa?

“Come allenatore è un’ottima scelta. Non si è qualificato al Mondiale ma è l’ultimo che ha vinto qualcosa in azzurro. Ha idee e le ha trasferite in poco tempo. L’addio per andare in Arabia è una macchia da recuperare”.

(Fonte: TMW)