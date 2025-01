Le parole del tecnico: "A Firenze il Napoli non sono ha superato l’esame, ma ha mostrato quanto si veda forte la cattiveria di tutta la squadra"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Cristian Bucchi , allenatore, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte : “A Firenze il Napoli non sono ha superato l’esame, ma ha mostrato quanto si veda forte la cattiveria di tutta la squadra. Sa soffrire ma anche colpire alla mezza opportunità che gli concedi. Questo gruppo è cinico, magari non doveva finire 3-0, eppure diventa rotondo proprio grazie a questa caratteristica.

Gli avversari contro di loro non possono sbagliare nulla, poi è vero che le individualità fanno la differenza assieme alla crescita della condizione e della fiducia. Neres non si può tenere in panchina, perché sta bene ed è un giocatore che può entrare su entrambi i lati dell’attacco. Bravo a dribblare, ma anche a giocare con entrambi i piedi, e nel prendere questo ragazzo Conte ha trovato più soluzioni ed alternative”.