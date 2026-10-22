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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk:

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"Inter non strutturata per vincere la Champions? No, ma basta guardare le rose del Chelsea, ma anche le solite di sempre. L'Inter è arrivata in finale di Champions facendo delle imprese straordinarie contro Bayern e Barcellona, che erano più forti. E l'Inter aveva messo qualcosa in più come tattica e carattere, ma nella normalità l'Inter è dietro a tante squadre, basti vedere gli investimenti".

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"L'Inter si deve mettere in moto, vedi la partita di ieri sera, sennò diventi prevedibile. In Europa ci sono tante squadre del livello dell'Inter, basta che sbagli un po' e vieni punito. In Italia è diverso".